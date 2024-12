TOLFA - Ancora una volta protagonisti i cantori del coro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca. Il coro parrocchiale della frazione del comune di Allumiere ha animato la messa di Natale celebrata da don Federico a Civitavecchia presso il centro di solidarietà "Il Ponte". I cantori con la loro musica e le loro voci hanno contribuito fortemente a rendere più emozionante la celebrazione.

«Ringraziamo Giulia la nipote di don Egidio per l'invito - spiegano i cantori del coro di La Bianca - è stata una bellissima esperienza, veramente emozionante».

A legare La Bianca al centro di solidarietà Il Ponte è don Egidio Smacchia, una persona straordinaria, un grande sacerdote, un indimenticabile amico: lui è stato il fondatore de Il Ponte nonchè il parroco di La Bianca per tanti anni e ha lasciato un segno indelebile in chiunque l'ha conosciuto.

