TOLFA - L’Associazione Pro Loco di Tolfa ha ufficialmente indetto il concorso per la realizzazione della bandiera celebrativa del 35° Torneo Rionale dei Butteri, in programma per il prossimo 27 luglio 2025. Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, che unisce tradizione, creatività e spirito identitario, offrendo ad artisti e appassionati l’opportunità di contribuire a un simbolo importante della manifestazione. L’opera dovrà essere realizzata su raso bianco, con passamanerie dorate e frange di 4 cm, per una dimensione complessiva di 70x160 cm, e dovrà recare scritte perfettamente leggibili, dipinte rigorosamente a mano con tecniche pittoriche. È esclusa ogni forma di elaborazione digitale. Sulla bandiera dovrà comparire la dicitura “35° Torneo Rionale dei Butteri – 27 luglio 2025” e il tema scelto per quest’edizione è “I Butteri nell’anno giubilare 2025”, offrendo ampio spazio a interpretazioni simboliche e riflessioni visive sul legame tra tradizione locale e spiritualità. Per partecipare, ciascun concorrente dovrà presentare un unico bozzetto, anch’esso eseguito a mano e su formato A3, entro le ore 12 del 13 giugno 2025, consegnandolo presso la sede della Pro Loco di Tolfa o, in alternativa, all’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa, specificando che il documento non dovrà essere protocollato. Il bozzetto dovrà essere consegnato in un plico sigillato, contrassegnato da un codice numerico di sei cifre, che dovrà essere riportato anche sul retro dell’elaborato e su una busta da lettera, contenente i dati anagrafici, la residenza e un recapito telefonico del partecipante. All’interno del plico dovrà inoltre essere inclusa una descrizione del progetto, redatta al computer su foglio A4 e lunga al massimo 40 righe, in cui siano esplicitati il significato del bozzetto, le scelte tecniche adottate, lo sviluppo compositivo e il messaggio simbolico dell’opera. Il nome del vincitore sarà reso noto entro il 15 giugno 2025 e lo stesso sarà incaricato di realizzare fisicamente la bandiera completa, con gli ornamenti da lui stesso scelti, entro e non oltre il 20 luglio 2025. Al vincitore verrà corrisposto un rimborso spese pari a 400 euro. È importante sottolineare che i bozzetti presentati non verranno restituiti, poiché resteranno in possesso dell’organizzazione. Il concorso rappresenta, anche quest’anno, una preziosa occasione per unire arte e tradizione nella celebrazione di una delle manifestazioni più sentite dalla comunità di Tolfa, rendendo onore alla figura del buttero in una chiave contemporanea e spirituale, perfettamente in linea con il Giubileo 2025.

©riproduzione riservata