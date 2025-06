LADISPOLI – Fuori pericolo ma con un intervento chirurgico a cui sottoporsi e otto fratture da smaltire. La prognosi è di almeno 40 giorni per Fabrizio Ferri, il ciclista coinvolto nell’incidente sabato mattina a Marina San Nicola. Lo sportivo era con altri amici quando, durante un allenamento di triathlon, si è ritrovato a terra dopo aver colpito un gatto che ha attraversato la strada improvvisamente. Tutti i suoi compagni si sono precipitati per soccorrerlo. Immediato l’intervento del 118: l’uomo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ambulanza al San Paolo di Civitavecchia: ha riportato un forte trauma cranico, la frattura del polso, della clavicola, della scapola e di quattro costole. «Mi è andata bene – racconta Fabrizio – anche perché indossavo il casco che si è pure spaccato durante la caduta. Mi trovavo in gruppo, in quel frangente però eravamo in due in un classico allenamento di triathlon a velocità controllata, quando un gatto ha attraversato la strada e purtroppo non sono riuscito ad evitarlo. Io sono finito a terra, il felino invece ha ripreso a correre». Ferri dovrà stare parecchio lontano dalla bici. «In queste ore – aggiunge - avrei dovuto gareggiare al triathlon al lago di Vico ma l’allenamento che ho svolto il giorno prima si è concluso con l’incidente. È importante indossare il casco, questo lo dico sempre a tutti, perché ti può salvare la vita, come è accaduto a me».

