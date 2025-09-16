CERVETERI – Operai in città, ruspe e rulli compattatori in azione. Da ieri mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Umberto Badini. Cantieri che rientrano all’interno del “Piano Asfalti 2025”, l’appalto da quasi un milione di euro del comune di Cerveteri e che ha visto la riasfaltatura di diverse arterie stradali a Campo di Mare, a Cerenova, nel capoluogo e che si sposterà poi al Borgo della frazione Sasso per la felicità dei residenti che invocavano interventi risolutivi nella zona. «Dopo via Umberto Badini – annuncia Matteo Luchetti, assessore alle Opere pubbliche del Granarone - i lavori proseguiranno in via Rio dei Combattenti e in largo Almunecar, prima di ritrovarsi in via Patrizi Montoro al Sasso. Siamo però pronti già con la road map del 2026, riqualificazione inserita all’interno del “Piano Triennale delle Opere Pubbliche”. Parliamo di lavori per ulteriori 950mila euro, già progettati e deliberati e che interesseranno via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova e via Montegrappa, un tratto di via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo». Cantieri che apriranno anche in via San Paolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Boietto e quella con via del Ferraccio. «Non appena sarà pubblicata la gara d’appalto ne daremo chiaramente notizia alla cittadinanza», conclude sempre l’assessore etrusco Luchetti.

