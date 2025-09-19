FIUMICINO – A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, si sono verificati nella serata del 18 settembre, abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle località di Fregene e Maccarese e nelle zone limitrofe. A comunicarlo è stata Acea Ato2.

L’intervento di riparazione è stato immediatamente avviato, con l’attivazione delle squadre tecniche per il ripristino della normale funzionalità del servizio.

«Appena venuta a conoscenza del disservizio, insieme al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, abbiamo contattato i tecnici di Acea ATO 2 per avere aggiornamenti in tempo reale sulla natura del guasto e sui tempi previsti per la risoluzione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, che ha ringraziato Acea ATO 2 per il tempestivo intervento».

Sulla vicenda erano però intervenuti anche i consiglieri comunali di opposizione, Fabio Zorzi (Pd), Giuseppe Miccoli e Paola Meloni (Lista Civica Ezio), che hanno diffuso una nota molto dura nei confronti dell’amministrazione e di Acea, dichiaranto:

«Tutta la zona nord del Comune di Fiumicino – in particolare Fregene e Maccarese – è rimasta improvvisamente senza acqua, causando enormi disagi alle famiglie e alle numerose attività economiche del territorio. Ancora più grave è la totale assenza di comunicazioni ufficiali, sia da parte del Comune di Fiumicino che da Acea, che non hanno fornito alcuna informazione né in merito alle cause dell’interruzione né sui tempi di ripristino del servizio. Un episodio di questa portata, che lascia senza un bene primario come l’acqua intere comunità e realtà produttive, non può essere trattato con superficialità né con il silenzio delle istituzioni e del gestore del servizio».

. La cittadinanza e le imprese meritano rispetto: non è accettabile che un’interruzione di tale gravità avvenga senza alcun preavviso e senza un canale di comunicazione dedicato. È chiaro che, dopo gli accadimenti degli ultimi mesi, il Comune appaia sempre più allo sbando e nel caos più totale" conclude il comunicato.