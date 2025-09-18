TARQUINIA - Attivato dalla giunta regionale il Piano per la difesa integrata della costa del Lazio che ha l’obiettivo di proteggere i litorali dagli effetti dell’erosione e dei cambiamenti climatici, attraverso una programmazione integrata di opere di difesa a medio e lungo termine. Un piano ambizioso, finanziato con circa 90 milioni di euro che permetterà di tutelare, riqualificare e mettere in sicurezza le coste laziali, uscendo dalla logica degli interventi tampone in favore di una pianificazione strategica. Sono previste una serie di opere sia di carattere strutturale che mobile sulla base di uno studio effettuato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre che ha censito le zone a maggior rischio di erosione.

«Il piano - spiega Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e componente della Commissione Ambiente - ha anche consentito il recupero e lo sblocco di circa 22 milioni di euro fermi da anni per problemi burocratici, tra cui 2 milioni e 500mila euro destinati al Comune di Montalto di Castro per interventi di difesa della costa di Pescia Romana, e oltre 5 milioni al Comune di Tarquinia per la ricostruzione della spiaggia delle Saline».

«Ringraziamo il presidente Francesco Rocca, gli assessori regionali al Demanio Fabrizio Ghera e allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e tutta la giunta regionale per aver messo in campo questo importante investimento, per altro all’indomani dell’approvazione da parte del consiglio regionale del nuovo piano regionale dei porti, dimostrando grande attenzione per la tutela e il rilancio dei nostri litorali», commenta Sabatini.

«Le coste laziali - spiega il capogruppo di Fdi alla Regione Lazio - hanno uno straordinario potenziale ambientale, paesaggistico e turistico che la messa a terra di questo piano strutturale consentirà di salvaguardare e valorizzare efficacemente, dando impulso e vigore all’economia del mare e alle tante opportunità di sviluppo connesse».

