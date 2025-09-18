PHOTO
CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025. Di conseguenza, si potrebbero verifica mancanze d’ acqua e/o abbassamenti di pressione nell’intero comune ad esclusione delle seguenti zone: area Aurelia Nord, area Sant’ Agostino, area Industriale, Braccianese Claudia, quartiere San Liborio e Guastatori del Genio.