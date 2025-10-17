LADISPOLI – Da oltre 24 ore i residenti segnalavano criticità per l’assenza di acqua in casa. E ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del Comune che ha reso noto pubblicamente un guasto sulla rete idrica, l’ennesimo in città. «Informa la cittadinanza – è quanto riporta in una nota il municipio - che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha appena comunicato che, a causa del guasto, si potranno verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione nella zona Monteroni e nelle aree limitrofe. La società si è già attivata per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile». Per ridurre i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno in via dell’Acquedotto Statua, angolo via dei Monteroni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o consultare il sito www.gruppo.acea.it. Recentemente avevano protestato diversi abitanti che vivono nella zona del Faro, ingresso sud di Ladispoli a causa della pressione bassa dell’acqua dai rubinetti. Un film visto e rivisto anche durante la stagione estiva.

