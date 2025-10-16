ALLUMIERE - Allumiere, guasto elettrico ferma il minicompattatore: raccolta della carta rinviata a domani Allumiere – Un guasto elettrico ha provocato nella giornata di oggi un momentaneo stop al servizio di raccolta della carta. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, che ha informato i cittadini con un avviso ufficiale, spiegando le cause del disservizio e rassicurando sulla rapida risoluzione del problema.

Il guasto ha interessato il minicompattatore utilizzato per la raccolta della carta, impedendone l’uscita per il servizio mattutino. I tecnici sono intervenuti tempestivamente per effettuare le verifiche necessarie e procedere alle riparazioni, che si sono concluse nel corso del pomeriggio, consentendo di ripristinare la piena funzionalità del mezzo.

L’Amministrazione comunale ha precisato che la raccolta della carta sarà regolarmente recuperata nella giornata di domani, garantendo così la copertura di tutte le zone del territorio comunale che oggi non hanno potuto essere servite.«L’inconveniente – si legge nella comunicazione del Comune – è stato causato da un improvviso guasto elettrico, subito affrontato e risolto dai tecnici. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio e li ringraziamo per la collaborazione».

Il problema, fortunatamente, non ha avuto ripercussioni sugli altri servizi di raccolta e sull’operatività generale del settore ambientale. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di contenere al minimo i disagi e di garantire il ritorno alla piena normalità già da domani.

