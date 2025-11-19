Si amplia l’organico della Guardia di Finanza di Viterbo: sono infatti ben otto gli Ispettori che, dopo aver frequentato il corso “allievi marescialli” presso la Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila, conseguendo, tra l’altro, la laurea di primo livello in “Operatore giuridico di impresa”, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Viterbo. Gli 8 neo marescialli andranno a rinforzare i presidi delle Fiamme Gialle operanti nella Tuscia e precisamente: tre destinati alla Compagnia di Tarquinia, uno destinato alla Compagnia di Civita Castellana e, infine, 4 neo ispettori destinati al Gruppo di Viterbo.

Il comandante provinciale, il colonnello Carlo Pasquali, nel rivolgere alle “nuove leve” un cordiale saluto di benvenuto, ha illustrato loro il contesto socio-economico della provincia, le sue criticità, ma anche le potenzialità che lo contraddistinguono, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dal Corpo, quale insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria, esortandoli ad infondere il massimo impegno nel delicato ruolo che saranno chiamati a ricoprire. Un particolare ringraziamento alla Provincia di Viterbo e al suo presidente Alessandro Romoli che, nello spirito di collaborazione tra Istituzioni, ha messo a disposizione un alloggio situato nel centro cittadino, consentendo di ospitare gli ispettori per lo stretto tempo in cui vige l’obbligo di accasermamento.