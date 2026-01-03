PHOTO
ALLUMIERE – L’edicola religiosa di Sant’Antonio e l’area del Monumento dei Passionisti di Allumiere potranno essere oggetto di un’importante opera di riqualificazione.
L’amministrazione comunale di Allumiere ha infatti ottenuto un finanziamento regionale di 40mila euro nel quadro dell’Obiettivo 1b, per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio.
Come spiega il consigliere Giovanni Sgamma «si tratta di un progetto importante per l'identità culturale della nostra comunità, visto che andrà a salvaguardare due simboli importanti per Allumiere».
Soddisfatto il sindaco Luigi Landi, che sottolinea come «la Regione Lazio si confermi un partner importante nel riconoscere e valorizzare la progettualità messa in campo dal Comune di Allumiere».
