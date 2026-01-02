SANTA MARINELLA – Santa Marinella ha salutato il vecchio anno e accolto il 2026 sotto il segno della grande musica d’autore con il concerto di Sarah Jane Morris, accompagnata dall'energia travolgente della Fulvio Tomaino Band.

Nonostante il freddo, l'atmosfera si è scaldata immediatamente in piazza Trieste non appena Sarah Jane Morris è entrata in scena. Con la sua estensione vocale straordinaria e quel timbro graffiante che l'ha resa celebre in tutto il mondo, l’artista britannica ha incantato il pubblico presente con un repertorio che ha spaziato tra il pop sofisticato, il jazz e il blues più profondo.

Alle spalle Sarah Jane Morris ha una lunga carriera di cantante e compositrice che l'ha vista calcare palcoscenici internazionali di prestigio e collaborare con numerosi artisti di alto livello, quali Riccardo Cocciante, Riccardo Fogli, gli Stadio, Mario Biondi e Simply Red.

Il concerto è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con Alexanderplatz Club di Roma, con cui da due anni si sta portando.avanti con successo il progetto del "Santa Marinella Jazz & Soul Festival".

"L'idea è quella di portare a Santa Marinella il sound e gli interpreti che sono di casa nello storico club per richiamare pubblico attento e affezionato, creando un appuntamento fisso e di qualità- ha spiegato Eugenio Rubei patron di Alexanderplatz e direttore artistico del Festival - Questo è possibile grazie al sostegno del Comune di Santa Marinella che ha creduto in un progetto culturale innovativo che richiama un pubblico attento e contribuirà nel tempo al rilancio turistico così come è accaduto ad esempio in altre realtà".

Ne è convinto anche Gino Vinaccia, già assessore alla Cultura nella passata amministazione, che ha promosso e curato la rassegna: "Il Festival nasce da un’idea chiara: sottrarre Santa Marinella alla stagionalità e posizionarla come centro nevralgico della musica di qualità. Il progetto vuole coniugare il prestigio di grandi nomi internazionali con la valorizzazione culturale della nostra città".

Il programma del cartellone natalizio, nonostante l'attuale situazione amministrativa del Comune e la poca promozione, si è svolto regolarmente.

Il prossimo appuntamento è riservato ai bambini per il 6 gennaio con l'arrivo della Befana.

