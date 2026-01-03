TARQUINIA - C’era anche un po’ di Tarquinia sul palco di piazza della Libertà a Bari per il “Capodanno in musica”, il tradizionale concerto per festeggiare l’arrivo del 2026 trasmesso da Canale 5. Tra il nutrito parterre di artisti presentati da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, c’era infatti anche il 33enne Alessio Bernabei con il suo nuovo singolo “Primo caffè”, uscito a fine ottobre 2025 e già molto apprezzato. Un brano dal sapore retrò, un po’ malinconico, che “getta la maschera” sulla vera identità di Alessio, ex frontman dei Dear Jack, che torna a raccontarsi senza costruzioni e a riprendersi la propria identità professionale dopo la sbornia di una fama troppo travolgente.

Cantautore, produttore e polistrumentista italiano, Alessio Bernabei sui social si mostra soddisfatto per il positivo riscontro che sta riscuotendo il nuovo singolo. Una ripartenza importante, dopo aver attraversato diverse esperienze musicali tra alti e bassi nella sua già lunga carriera musicale.

Dopo aver studiato ben quattro strumenti musicali (pianoforte, chitarra, basso e clarinetto), Alessio ha iniziato la sua carriera partecipando alle selezioni del talent show X Factor, da dove venne scartato alla fase dei Bootcamp. Il 2012 è stato per lui l’anno della svolta, con la nascita dei Dear Jack, gruppo musicale formato insieme a Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu.

Nel 2013 la formazione si è presentata al talent show Amici di Maria de Filippi, giungendo fino alla finale e vincendo il premio della critica giornalistica. E’ qui che è esploso il fenomeno Dear Jack, un successo che ha finito per travolgere Alessio Bernabei. Nel 2015 la decisione di abbandonare il gruppo, di comune accordo con gli altri componenti, per intraprendere la carriera da solista. Sui social Alessio aveva spiegato: "Ho sentito il bisogno di sparire. Era tutto troppo”. La carriera da solista lo ha portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2017. La formazione dei Dear Jack si è poi ricomposta nel 2022, con il nome Follya. Un progetto ancora aperto ma difficile da portare avanti, anche per le distanze fisiche tra i componenti.

Sempre pronto a reinventarsi e a mettersi in gioco, Alessio Bernabei ha arricchito la sua esperienza non solo come cantante e musicista, ma anche come autore, firmando diversi contratti e scrivendo brani anche per altri artisti: nel 2024 ha lavorato con i Gemelli Diversi.

Con il singolo Primo caffè Alessio Bernabei si mostra entusiasta e sicuro. “Negli anni ho dovuto indossare molte maschere nel mondo della musica, non riuscendo a trovare spesso ciò che ero", ha spiegato più volte Alessio Bernabei che si riappropria della propria identità e autenticità senza paura e senza compromessi.

