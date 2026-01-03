CIVITAVECCHIA – Questione di giorni, o di poche settimane, e poi entrerà ufficialmente in vigore la nuova sosta a pagamento – contestata nei mesi scorsi ma su cui l’amministrazione Piendibene ha tirato dritta convinta – al parcheggio del Tribunale. Le strisce blu sono state completate già da qualche giorno, prendendo il posto di quelle bianche, con l’area che si presenta completamente rinnovata. Terminati i lavori per l’installazione della sbarra di ingresso ed uscita, il parcheggio sarà pronto ad ospitare le auto con la nuova sosta a pagamento.

Come si ricorderà, la giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce la disciplina tariffaria e affida la gestione alla Civitavecchia Servizi Pubblici. Sono 161 stalli, con l’installazione di un sistema di controllo degli accessi e il pagamento della sosta, e l’obiettivo dichiarato di limitare le soste di lunga durata non pertinenti alla destinazione del parcheggio. La tariffa stabilita prevede un euro l’ora dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, con un minimo di 50 centesimi per mezz’ora e un costo massimo giornaliero di sei euro. È prevista la gratuità per i primi 30 minuti, usufruibile al massimo due volte al giorno. Introdotti anche abbonamenti agevolati specifici per l’area del Tribunale: 25 euro al mese o 250 euro l’anno, validi per tutte le categorie autorizzate.