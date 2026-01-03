Un altro dramma scuote la Tuscia. Un uomo di 39 anni, originario di Bagnoregio e residente a Viterbo, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio ai piedi di un cavalcavia lungo la strada statale Salto Cicolana, nei pressi della frazione di Capradosso, nel comune di Petrella Salto, in provincia di Rieti.

Padre di un bambino di quasi quattro anni, l’uomo lascia la moglie e una comunità attonita. L’allarme è scattato intorno alle 18: sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il 39enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, che mantengono il massimo riserbo ma non escludono l’ipotesi di un gesto volontario. Al termine delle verifiche e delle formalità di rito, la salma è stata restituita alla famiglia per l’organizzazione delle esequie.