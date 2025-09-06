Un’auto finisce fuoristrada, il guardrail sfonda il parabrezza e la conducente si salva per un soffio. Poteva avere conseguenze ben più tragiche l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 lungo la Tuscanese nei pressi dello svincolo per la superstrada. Per cause in corso d’accertamento l’auto ha perso il controllo e ha urtato il guard rail. Una parte di questo ha sfondato il parabrezza entrando nell’abitacolo del mezzo, sfiorando la donna che era alla guida della vettura.

La donna, salva per miracolo, è rimasta comunque ferita.

Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa per accertamenti del caso. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire della dinamica dell’incidente.