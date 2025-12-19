TUSCANIA - Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania ha eletto le nuove cariche sociali, Alessandro Tizi rieletto direttore. Si sono svolte giovedì 18 dicembre 2025, presso la sede sociale “Lorenzo Ginesi” a Tuscania, le elezioni del Gruppo Archeologico Città di Tuscania A.P.S., che hanno sancito il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025–2028.

Le operazioni di voto, caratterizzate da una altissima partecipazione, hanno rappresentato un momento di grande rilievo per la vita democratica dell’associazione, confermando il forte senso di appartenenza e il dinamismo che contraddistinguono questa storica realtà culturale tuscanese.

Con una maggioranza vastissima, è stato rieletto direttore Alessandro Tizi, alla sua quarta riconferma consecutiva. L’assemblea ha inoltre riconfermato l’intero consiglio direttivo, con l’aggiunta di due nuovi componenti.

Sono stati eletti consiglieri: Franco Livi, Celeste Guglielmana, Stefano Bocci, Riccardo Fioretti, Alessandro Mencini, Piergiorgio Bartolacci, Giuseppe Prochilo e Luca Lucchetti. È stata inoltre eletta revisore dei conti Franca Battellocchi.

Il nuovo consiglio direttivo si riunirà a breve per procedere all’elezione del vicedirettore e del segretario-tesoriere, completando così l’assetto delle cariche sociali.

zRingrazio sinceramente tutti i soci per la fiducia e per la straordinaria partecipazione dimostrata in questo importante momento della vita associativa – commenta il direttore Alessandro Tizi. Il risultato di queste elezioni è il segno di una comunità viva, coesa e desiderosa di guardare avanti. Dopo la pausa delle festività natalizie ripartiremo con entusiasmo, aprendo il tesseramento 2026 e dando forma alle numerose iniziative e attività già in programma. Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania vuole continuare a essere un luogo aperto, inclusivo e dinamico, capace di coinvolgere sempre più cittadini, giovani e appassionati, e di lavorare in rete con enti, scuole e istituzioni. Presenteremo il nuovo consiglio direttivo a tutti i partner con cui collaboriamo e metteremo subito energia e idee al servizio della città, per valorizzarne la storia, l’archeologia e l’identità culturale. Il futuro si costruisce insieme, ed è con questo spirito che affrontiamo il nuovo triennio».

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania A.P.S. coglie infine l’occasione per rivolgere i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.

