Un uomo di 58 anni è stato trovato privo di vita domenica sera nella sua abitazione a Grotte di Castro. Nonostante l’allarme lanciato dai familiari, quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per lui non c’era già più nulla da fare. Accorsi sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Bolsena e Grotte di Castro. La notizia della sua morte ha scosso il borgo dove era molto conosciuto. Il sindaco Antonio Rizzello ha disposto per domani, giorno nel quale salma lascerà la propria abitazione , il lutto cittadino con le bandiere site nel palazzo comunale e negli edifici pubblici esposte a mezz’asta.