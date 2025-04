CIVITAVECCHIA – Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, sull’Aurelia sud, all’altezza dello stabilimento Grotta Aurelia. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter, provocando gravi conseguenze per il conducente del ciclomotore, un ragazzo di soli sedici anni, residente a Civitavecchia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, che si è rivelato particolarmente violento. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, lo scontro sarebbe avvenuto mentre entrambi i mezzi procedevano lungo la statale, probabilmente in due diverse direzioni di marcia.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dello scooter, che dopo l’impatto è stato sbalzato a terra con forza ed è rimasto incastrato sotto il paraurti dell’auto. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti e hanno trasportato il ragazzo in ambulanza presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Vista la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario un trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma, dove il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano purtroppo critiche.

L’incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico cittadino: la viabilità sull’Aurelia sud è andata in tilt per oltre un’ora, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. La Polizia locale ha gestito il traffico deviando i veicoli su percorsi alternativi, per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza. Le indagini sono in corso.