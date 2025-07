TARQUINIA – «Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all'ospedale di Tarquinia per l'eccellente assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero. In un momento di particolare vulnerabilità come quello della malattia, ho avuto l'opportunità di apprezzare l'efficienza, la professionalità e la gentilezza di tutto il personale medico e paramedico».

Così Aira Longarini scrive alla redazione per rivolgere i complimenti a tutto il personale sanitario dell’ospedale di Tarquinia.

«Ogni giorno – racconta Aira - ho constatato quanto scrupolosamente si prendano cura dei pazienti, non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano. La loro dedizione e il loro supporto hanno fatto la differenza nel mio percorso».

«Vorrei che questo messaggio di riconoscenza arrivasse a tutti coloro che lavorano instancabilmente per garantire la salute e il benessere della comunità – spiega Aira - La vostra missione è fondamentale, e il vostro impegno non passa inosservato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA