SANTA MARINELLA – Con il contributo della professoressa Laura Michetti, docente di etruscologia dell'Università Sapienza di Roma, si è tenuta presso il Museo del Mare nel castello di Santa Severa la conferenza “Grandi idee per grandi santuari d'Etruria, culti al femminile a Pyrgi e Veio nelle ricerche della Sapienza università di Roma”. Una lezione magistrale di grande interesse e chiarezza che ha ripercorso l'universo dei culti femminili etruschi e non solo in due dei più importanti santuari dell'antica Etruria. Tanti giovani studenti di archeologia nel pubblico attento e numeroso dal quale sono venute molte domande interessanti. Grazie al polo museale civico di Santa Marinella, che organizza per il Comune questo 25° anno di conferenze scientifico divulgative, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e Coopculture. Grazie a Simone Tarrone per le riprese video che potete vedere su YouTube nel canale del Gatc. Il prossimo appuntamento è stato spostato a martedì 23 settembre con la dottoressa Barbara Barbaro che racconterà l'insediamento sommerso del Gran Carro nel lago di Bolsena.