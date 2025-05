ALLUMIERE - Grande successo ad Allumiere per la meravigliosa e ottimamente organizzata passeggiata di trekking minerario: "I segreti della miniera" promossa dal Gruppo Esplorazione Mineraria” e che si è svolta lo scorso 27 aprile. L’iniziativa ha avuto una folta partecipazione di persone che sono rimaste affascinate dalla meravigliosa passeggiata alla scoperta del tesorio minerario allumierasco. Ad accompagnare il gruppo di partecipanti, ben 33, sono state esperte e sapienti guide Gem che hanno prestato il servizio come volontari gratuitamente. Sia per gli organizzatori che per i partecipanti di questa escursione di trekking minerario il ricordo rimarrà per sempre.

“L'evento da noi organizzato - spiegano dal gem ha avuto un successo strepitoso: abbiamo introdotto la storia mineraria dei Monti della Tolfa a persone provenienti principalmente da Roma e Civitavecchia. Il trekking ricadeva all'interno dell'evento "Sentieri Fioriti" organizzato dall'associazione "Il Cammino dei Minatori" in sinergia con il Comune di Allumiere. Non possiamo che ringraziare chi ha creduto in noi volendo la nostra partecipazione in una domenica mattina primaverile che ha aperto la stagione dei tanti eventi che verranno svolti fino a fine estate nel paese di Allumiere. Grazie a tutti. Grazie al Il Cammino dei Minatori per aver creduto in noi. Con circa 300 persone a pranzo, il nostro gruppo di 33 inscritti (la maggior parte provenienti dalla capitale) ha rappresentato più del 10% dei partecipanti. Grazie, grazie a tutti”.