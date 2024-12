CERVETERI - Un’intera comunità si è fermata questa mattina per salutare per l’ultima volta Andrea Ferlini, il giovane di 23 anni morto giovedì scorso a causa di un incidente stradale sulla statale Aurelia.

Molte delle attività commerciali della frazione di Valcanneto, dove il giovane risiedeva con la sua famiglia, hanno deciso di abbassare la saracinesca in segno di rispetto e vicinanza ad amici e famigliari.

IL FATTO

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione Cerveteri quando è andato a scontrarsi con un furgone. Disperati, quanto vani, i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all'impatto violentissimo. Andrea era conosciuto come nuotatore, era iscritto al centro sportivo Village di Valcanneto e ultimamente era impegnato anche come istruttore.

L’ULTIMO SALUTO

E così nella chiesa di San Martino erano tanti i giovani, e non, provenienti anche da altri comuni. Tra loro anche un gruppo di motociclisti che hanno onorato l’amico perduto inondando l’aria con il frastuono del rombo delle loro moto all’uscita del feretro mentre in cielo sono stati liberati numerosi palloncini in suo ricordo.

