ALLUMIERE – Oggi gran finale per la 21ª edizione della Sagra della Lumaca. Dopo due serate da tutto esaurito oggi ad Allumiere va in scena l’attesissima giornata conclusiva della Sagra della Lumaca della Contrada Sant’Antonio, giunta alla sua 21ª edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che, anno dopo anno, si è affermata come uno degli appuntamenti gastronomici e popolari più amati dell’intero comprensorio diventando punto di riferimento per gli appassionati di cucina tradizionale e per chi cerca l’autenticità di una festa di paese fatta con il cuore.

Il piazzale Cesare Moroni si trasformerà, a pranzo e a cena, in un grande spazio di festa e convivialità, dove l’accoglienza calorosa dei contradaioli biancorossi si unirà ai profumi e ai sapori della tavola allumierasca.Quest’anno, tra le novità più attese, c’è l’introduzione della “Lumacata di San Giovanni” a pranzo, un’occasione speciale per gustare anche alla luce del sole il piatto simbolo della festa: le celebri lumache al sugo piccante, preparate secondo una ricetta tramandata da generazioni e perfezionata con passione dalle cuoche della Contrada. La materia prima, di altissima qualità, è fornita dall’azienda specializzata Cochlea di Anthony Sgamma, garanzia di freschezza, filiera controllata e valorizzazione del territorio. Per rendere ancora più appetitosa l’esperienza gastronomica è attiva una promozione pensata per i veri buongustai: ogni quattro porzioni di lumache ordinate, una sarà gratuita, un modo per dire grazie a chi, anno dopo anno, sostiene e anima questo evento.Il menù proposto è un tripudio di sapori capaci di soddisfare ogni palato. Tra gli antipasti si segnalano bruschette miste e affettati locali, mentre tra i primi si può scegliere tra spaghetti quadrati all’amatriciana, pappardelle al ragù bianco di cinghiale, mezze maniche al sugo di lumaca o semplicemente al pomodoro e basilico. Per secondo, oltre alla portata regina, si potranno gustare cinghiale in umido, maialino, salsicce alla brace, accompagnati da contorni semplici ma gustosi come patatine fritte o insalata fresca. I dolci non sono da meno: mix di biscotti secchi, crostata, crema di caffè, sorbetto al limone e naturalmente un’offerta completa di vino bianco e rosso locale, birra alla spina, acqua e caffè, per completare un pasto all’insegna della tradizione e del piacere. L’offerta della Sagra non si ferma alla buona cucina è anche musica, intrattenimento, cultura popolare e socialità. Per concludere in bellezza, sarà il raffinato Trio d’Autore a salire sul palco.Per i più piccoli gonfiabili, bancarelle di caramelle e un classico tiro a segno ricreano quell’atmosfera da sagra autentica in cui ogni generazione trova il proprio angolo di felicità. Famiglie, coppie, giovani e anziani: tutti sono i benvenuti in questo angolo di Allumiere che, per tre giorni, si trasforma in un crocevia di sapori, emozioni e relazioni genuine.Il segreto del successo di questa sagra sta tutto nel lavoro instancabile e appassionato della Contrada Sant’Antonio, che ogni anno riesce a migliorarsi e ad arricchire l’offerta, mantenendo viva una tradizione che ha radici profonde nella storia e nell’identità del paese. Uomini, donne, giovani e volontari si mettono in gioco con entusiasmo per offrire il meglio, mantenendo al centro i valori della condivisione, dell’accoglienza e della valorizzazione delle eccellenze locali.Se ancora non avete partecipato, oggi è il momento perfetto per farlo: lasciatevi tentare dal profumo delle lumache al sugo che aleggia per il paese, sedetevi a tavola sotto il cielo di Allumiere, godetevi la musica e lasciatevi coinvolgere da quell’energia unica che solo una festa autentica può dare. La Sagra della Lumaca non è solo un evento gastronomico: è un’esperienza di comunità, un viaggio nei sapori e nella cultura popolare, un modo per riscoprire il piacere delle cosVi aspettiamo numerosi per chiudere insieme in grande stile questa straordinaria 21ª edizione.e semplici fatte bene.