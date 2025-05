VALENTANO - Terminati i lavori di ammodernamento, hanno riaperto al pubblico i due uffici postali di Valentano (via Garibaldi, 6) e Latera (via Luigi Cadorna, 3).

Le due sedi nelle scorse settimane sono state coinvolte nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando le sedi degli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si inseriscono la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare anche a Valentano e Latera sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati Ines” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da Anpr, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Da un punto di vista della sicurezza, gli uffici postali di Valentano e Latera sono dotati di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

Si ricorda che la sede di Valentano è dotata di Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite ed è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e sabato dalle 8,20 alle 12,35. L’ufficio postale di Laterza invece osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle ore 12,45.

