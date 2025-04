TARQUINIA - Oggi alle ore 17:00, la travolgente energia degli Indiavolati animerà l’Area Eventi della Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia, con uno spettacolo di musica popolare che promette di far ballare ed emozionare il pubblico. Provenienti dal cuore del Salento, Gli Indiavolati sono tra i gruppi più rappresentativi della tradizione musicale meridionale. Da anni calcano i palchi e le piazze con spettacoli coinvolgenti che uniscono ritmo, folklore e passione. Il loro punto di forza è la pizzica: ballo antico e potente, espressione autentica di una cultura che ancora oggi parla al presente. “Mantenere saldo il legame con il passato, importante bussola per proiettarsi al futuro”: è questa la filosofia del gruppo, che attraverso strumenti tradizionali, canti antichi e performance cariche di vitalità, riesce a far rivivere e rinnovare una delle espressioni più genuine della musica popolare italiana. Il concerto si inserisce all’interno di un programma ricco di eventi che rendono la Fiera di Tarquinia non solo un punto di riferimento per il mondo agricolo, ma anche un grande contenitore culturale e di intrattenimento per tutte le età. Ingresso gratuito.

©INDIAVOLATI