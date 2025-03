FIUMICINO - Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, aderendo all’iniziativa nazionale promossa da ANBI, ha illuminato con i colori della bandiera tricolore, l’impianto idrovoro presente nella propria sede legale in via Fosso del Dragoncello, 172 ad Ostia e la sede sede di Focene via delle idrovore di Fiumicino 172. Quest'ultima è stara illuminata solo la sera del 18 marzo, mentre la sede di Ostia sarà, a partire da martedì, sarà sempre illuminata con la bandiera tricolore.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività congiunte predisposte dai Consorzi di Bonifica del Lazio, che parteciperanno con Anbi Lazio, all’iniziativa per una comune riflessione utile a sottolineare l’importanza della gestione delle risorse idriche e della sicurezza idraulica del territorio. La sede, a partire da ieri, sarà sempre illuminata con la bandiera tricolore.

«Questa iniziativa – dichiara Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord – rappresenta un segnale simbolico ma estremamente significativo. Accendere le luci del tricolore sui nostri impianti vuole essere un modo per evidenziare il valore della nostra opera quotidiana nella tutela del territorio e nella gestione dell’acqua, una risorsa essenziale per l’agricoltura e le comunità locali. La sicurezza idraulica e l’ottimizzazione delle risorse idriche sono temi che richiedono attenzione costante e investimenti concreti per affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico». L’illuminazione degli impianti idrovori rappresenta un gesto di unità e responsabilità, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica - di legge sul sito ufficiale dell'Anbi Lazio sull’importanza di un sistema idraulico efficiente e moderno. L’evento si inserisce inoltre nel contesto delle iniziative che anticipano la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, un’occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di politiche infrastrutturali mirate a garantire un futuro sostenibile per la gestione dell’acqua in Italia.