SANTA MARINELLA - Teatro sociale per gli alunni della scuola Santa Teresa del Bambin Gesù. I magistrati eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono stati ricordati nel “Giorno della Memoria” presso la scuola dell’infanzia e primaria di Santa Teresa. Nei giorni scorsi infatti una rappresentazione teatrale dal titolo “Le idee che restano”, ha ricordato il sacrificio dei magistrati e delle loro scorte, uomini e donne immolati per difendere le istituzioni. Un percorso, quello dei bambini della primaria, partito da lontano, con momenti di riflessione e dialogo che, grazie agli insegnanti, hanno rappresentato la strage di Capaci e di Via d’Amelio, illustrando l’orrore di famiglie, istituzioni e terre come la Sicilia che combattono da decenni una lotta che parte dalle famiglie e dalla scuola. Le insegnanti hanno rappresentato nel teatro della scuola “Donne che hanno detto no alla mafia”, una recita in cui i bambini hanno interpretato Serafina Battaglia, Felicia Impastato, Lea Garofalo, Rita Atria e Piera Aiello, tutte protagoniste del senso di giustizia, madri e donne, che hanno sofferto a causa dello strapotere mafioso. La piccola manifestazione teatrale, ha suscitato forti emozioni, con i genitori che hanno vissuto appieno la responsabilità dei loro piccoli attori. Suor Pina di Sabatino, direttrice della scuola, ha ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio, il presidente Gaetano Starace e il presidente onorario prof.sa Gabriella Sarracco, che hanno creduto e finanziato il progetto. “Grazie anche all’amministrazione comunale – ha detto suor Pina - nella persona dell’assessore all’ambiente, Elisa Mei, ex alunna e alla delegata alla pubblica istruzione Ileana Giacomelli, oltre alla Polizia Municipale. Un saluto particolare all’assessore alla cultura Gino Vinaccia, sempre vicino alla scuola ed alle sue iniziative che suscitano sempre consenso e condivisione in tutta la cittadinanza. Infine, un grazie sentito alla comunità delle Suore carmelitane, alla madre generale, Suor Lilian Kapongo, ai genitori che sostengono ogni iniziativa della scuola, che è diventata negli anni punto di riferimento non solo per la città di Santa Marinella ma per l’intero litorale nord”.