Lutto a Vetralla e nel viterbese per la morte di Valerio Gagliassi, 31 anni, noto e stimato agente della polizia municipale. Il giovane è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua abitazione.

Sbandieratore del Pilastro, noto sportivo ex giocatore di rugby, era molto conosciuto a Viterbo per il suo impegno in ambito lavorativo e sportivo.

Sulla sua morte sono in corso le indagini anche se l’ipotesi più accreditata pare essere quella del gesto estremo.

“L’agente Valerio Gagliassi di anni 31, appartenente alla Polizia Locale di Vetralla si è tolto la vita con la sua arma personale – scrive Silvana Paci, presidente nazionale Anvu – Un lutto nella famiglia Anvu perché Valerio era nostro socio, ed ho avuto il piacere di incontrarlo a Roma durante la celebrazione di San Sebastiano che si è svolta all’interno del Palazzo della Regione. Un ragazzo solare che amava la nostra divisa cosi lo voglio ricordare perché cosi era quel giorno. Quali drammi aveva nel cuore il nostro Valerio! La grande famiglia Anvu è vicina al suo Comandante ai suoi colleghi e alla sua famiglia. Queste tragedie sono devastanti per tutti noi che ogni giorno a prescindere dai loro drammi devono affrontare quelli della collettività in cui prestano servizio. A nome mio personale e di tutta la grande famiglia Anvu esprimiamo sincere condoglianze a chi lo ha amato e a chi gli era vicino”.

Cordiglio è stato espresso anche dal presidente della Provincia, Alessandro Romoli.

"È con il dolore nel cuore che ho appreso della scomparsa di Valerio Gagliassi, agente 31enne della Polizia Locale di Vetralla, avvenuta nelle prime ore del giorno – scrive Romoli – Gagliassi era un ragazzo di grandi valori e sani principi, ancorché un ottimo agente di Polizia Locale, che ha sempre anteposto il bene della collettività a quello suo personale. Un fiore colto troppo presto, che lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto.

In un momento di così grande dolore, giungano le mie più sincere condoglianze ai familiari di Valerio Gagliassi, alla grande famiglia della Polizia Locale, a tutti i suoi cari e agli amici.

Abbiamo perso uno straordinario ragazzo, abbiamo perso uno straordinario agente di Polizia Locale. Oggi è un giorno davvero triste per tutta la Tuscia”.

Cordoglio anche da parte del consigliere regionale Giulio Zelli: “Intendo stringermi attorno alla famiglia Gagliassi in questo momento difficile, esprimendo ai parenti il mio più sincero cordoglio per la loro perdita.

Valerio era un vetrallese modello, non solo uno stimato agente dei vigili urbani ma anche uno sportivo impegnato nel mondo del sociale. In passato aveva militato tra le fila del Tusciarugby e del Viterbo, collaborando al tempo stesso con il gruppo degli sbandieratori del quartiere Pilastro. La città di Vetralla, oggi, perde una persona straordinaria, un cittadino esemplare benvoluto non solo dalla comunità ma anche da chi ha avuto modo di conoscerlo sul campo da rugby e durante gli eventi a cui prendeva parte.

Trentuno anni sono pochi per andarsene, ma Valerio d’ora in avanti continuerà a vivere nel ricordo dei suoi cari e delle persone che gli hanno voluto bene. La sua scomparsa non lascia un vuoto immenso soltanto tra i suoi famigliari ma anche nei cuori di tutti noi. Assieme al sindaco Aquilani e a tutta l’amministrazione comunale, rinnovo le mie condoglianze alla famiglia Gagliassi”.