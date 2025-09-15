OSTIA - Un giovane di 22 anni, di origine cilena, è stato accoltellato nella giornata di domenica scorsa a Roma.

L’episodio, ancora avvolto dal mistero, è attualmente oggetto di indagini da parte della polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.

Il giovane è stato soccorso d'urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove sarebbe stato lasciato da due persone al momento non identificate. Dopo averlo accompagnato, queste si sarebbero allontanate.

. Il tutto è stato filmato dalle telecamere dell'ospedale acquisite dalla polizia.

Secondo quanto si apprende , la vittima avrebbe riportato quattro ferite da arma da taglio: una al gluteo e tre ai fianchi. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza, che è stato effettuato nella stessa struttura ospedaliera.

Al momento non si conoscono né il movente né il contesto in cui è avvenuta l’aggressione. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Ostia, che stanno cercando di risalire ai responsabili e di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.