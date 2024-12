SANTA MARINELLA – In occasione della Giornata della Terra, l’amministrazione ha organizzato una passeggiata salutare che ha portato i moltissimi aderenti a camminare dalla Passeggiata al Mare fino agli scavi di Castrum Novum. “Abbiamo scelto di abbandonare le nostre auto – spiega il sindaco - per prendere parte insieme ai cittadini ad un piacevolissimo cammino dove è stato possibile passeggiare tra alcune delle meraviglie della nostra città. In occasione della giornata della terra, abbiamo voluto sensibilizzare ancora una volta la salvaguardia e la tutela del pianeta e del nostro patrimonio naturale infatti abbiamo indetto un altro atteso appuntamento che è quello della visita alla Riserva Naturale di Macchiatonda, l'area protetta che abbiamo la fortuna di avere sul territorio e che ospita numerose specie di volatili nel loro habitat naturale”. Ieri l’altro invece si sono conclusi gli eventi organizzati in occasione della Giornata della Terra, con un'altra importante iniziativa che ha coinvolto ancora una volta i giovani cittadini. “Con “Un albero per Amico” – afferma Tidei - è stato possibile trascorrere il pomeriggio con i nostri calciatori in erba i quali hanno piantumato alcuni alberi presso il campo sportivo di via delle Colonie. Un momento significativo e simbolico, di rispetto per la terra. Con la consigliera Marina Ferullo crediamo sia necessario continuare a fare sensibilizzazione, educando soprattutto i più giovani a rispettare la natura, salvaguardando l'ambiente che ci circonda”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA