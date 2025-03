TARQUINIA - Giapponesi in visita anche all’Aeopc di Tarquinia per il reportage sulla protezione civile italiana. «Grazie alla delegazione governativa giapponese per il servizio sulla Protezione civile in italia - commenta Alessandro Sacripanti - Oltre alla visita ufficiale al Dipartimento Protezione civile, i giornalisti con i referenti governativi sono passati anche da noi all'Aeopc Valco Marche,all'Aeopc coordinamento Regione Lazio e alla sede Aeopc Tarquinia». Il quotidiano giapponese Asahi Shinbun introduce uno dei tratti salienti del reportage sulla Protezione civile italiana realizzato nei giorni scorsi, parlando proprio di Tarquinia, come riporta Sacripanti: «A circa un'ora e mezza di macchina dalla capitale italiana, Roma, c'è Tarquinia. Città costiera dell'Italia centrale con circa 16mila abitanti, è situata nel corso inferiore dei fiumi Mignone e Marta".

