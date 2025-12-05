VITORCHIANO - La comunità di Vitorchiano ha risposto con grande sensibilità e generosità all'iniziativa solidale "Una cena per Gaza", svoltasi lo scorso 15 novembre 2025 presso il complesso di Sant'Agnese, a sostegno dell'inerme popolazione palestinese. In occasione dell'evento, che ha registrato un'ampia e sentita partecipazione, sono stati raccolti 2.915 euro, ricavato interamente devoluto a favore del progetto "Gaza: distribuzione cibo" della Fondazione Soleterre, organizzazione operante sul campo a Gaza e in Cisgiordania (https://soleterre.org/gazadistribuzionecibo). I fondi saranno destinati direttamente al Nasser Hospital di Khan Younis, oggi l'unico grande ospedale pubblico operativo nel sud della Striscia, per la fornitura di farmaci salvavita, acqua potabile, cibo per i pazienti e per le loro famiglie, supporto psicologico per affrontare il trauma della crisi umanitaria in corso da oltre due anni. Si è trattato di molto più di una cena: un momento di incontro e di attenzione concreta verso la salute e il benessere dei palestinesi, soprattutto dei bambini, i più colpiti da questa situazione. Nel corso della serata, il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, ha ringraziato Giulia De Amicis, promotrice e sostenitrice chiave dell'evento, e tutti i cittadini e i volontari che hanno contribuito alla sua riuscita. Il sindaco ha inoltre ribadito il costante impegno dell’amministrazione comunale a favore della popolazione palestinese, ricordando in particolare il processo di gemellaggio in corso con il villaggio di Aboud in Cisgiordania, come concreto segno di vicinanza e supporto. «Lo straordinario risultato di questa iniziativa che abbiamo tenuto a novembre - ha detto Grassotti - è l'ennesima e grande evidenza dell’attenzione e della grande sensibilità della comunità vitorchianese alle tematiche sociali e umanitarie, nonché la capacità di trasformare una cena in un tangibile gesto di solidarietà internazionale».

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato alla serata "Una cena per Gaza - si legge nella lettera di ringraziamento della Fondazione Soleterre - Un grazie sincero al Comune di Vitorchiano, per il supporto che ha reso possibile la riuscita della serata e un ringraziamento particolare a Giulia De Amicis, per aver scelto di dedicare tempo, energie e cuore a un'iniziativa che ha messo al centro la solidarietà».

