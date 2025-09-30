TARQUINIA - Il 3 ottobre alle 17, l’aula consiliare del Comune di Tarquinia ospiterà un incontro promosso da Semi di Pace odv e dalla sezione comunale Anpi “10 giugno ‘44”, con alcuni componenti dell’equipaggio della barca Handala, della Freedom Flotilla Coalition, che ha cercato di rompere il blocco degli aiuti umanitari a Gaza per portare sollievo alle disperate condizioni del popolo palestinese. Protagonista dell’incontro sarà Antonio Mazzeo, giornalista e attivista per i diritti umani. Con la sua testimonianza sarà possibile ripercorrere le tappe della trentasettesima missione umanitaria e civile della Freedom Flotilla e avere aggiornamenti sull’attuale missione della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza e su cui è imbarcato Antonio La Piccirella; con lui si tenterà di stabilire un collegamento on line. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Tarquinia e sarà aperto dal saluto del sindaco, verrà preceduto alle ore 16.45 da un flash mob in piazza Matteotti, dove verrà rappresentato “il dolore e il lutto di Gaza”: siete tutti invitati a portare dei piccoli peluches da lasciare a terra in segno di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese. I peluches verranno poi donati ai bimbi delle missioni umanitarie di Semi di Pace. L’iniziativa è sostenuta anche da Emergency, Amici della Mezza Luna Rossa palestinese, Glam, Ambasciatrici e Ambasciatori di Pace Ucebi, Tavolo per la Pace di Viterbo, Arci di Viterbo, Nuove Cittadinanze Viterbo, Libera, Anpi provinciale di Viterbo e molte sezioni comunali dell’Alto Lazio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA