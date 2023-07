LADISPOLI – Sfrecciano a tutto gas per le vie del centro, di notte, lontani da occhi indiscreti. Le vie limitrofe del centro da tempo si sono ormai trasformate in piste da monopattini elettrici, possibilmente modificati per andare più veloci. Così dei giovanissimi, minori, da giorni danno vita a questa moda preoccupante. Segnalazioni in via Napoli, via Venezia e via La Spezia. Per chiarire, non si tratta dei monopattini utilizzati dalla società Bird in collaborazione con il Comune perché la velocità è tarata preventivamente e non si può sforare. Perciò devono essere per forza di uso privato. La questione monopattini sta sfuggendo di mano. La sera gli adolescenti, utilizzando le carte dei genitori, salgono sulle due ruote elettriche anche in due in barba alle normative relative al codice della strada. Cittadini e automobilisti invocano controlli ferrei che al momento, almeno su questo fronte, non sono arrivati.

