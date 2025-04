TARQUINIA – Si è conclusa la IX edizione del Certame, ma il Cardarelli già è all’opera per organizzare una decima edizione d’eccellenza. La IX edizione ha visto sul podio Gabriele Perillo, al 2° posto Samuela De Battista del Liceo di Tuscania (P. Savi), terza classificata Sofia Improta del liceo classico dell’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Assegnate anche delle menzioni speciali a Marco Rossetti del Liceo Scientifico IISS Cardarelli; altra menzione è andata a Marta Dardanoni del Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Palermo; altra a Cristian Lisi del Liceo Scientifico G. Galilei di Civitavecchia; infine a Leonardo Virtuoso del Paolo Savi di Viterbo. La referente del Certame professoressa Anna Maria Vinci si congratula con i vincitori e ringrazia tutti gli sponsor senza i quali non avrebbe luogo il Certame. In particolare ringrazia per la collaborazione: La Fondazione Carivit, la Fondazione Cariciv, Il Lions Club Tarquinia, il Comune di Tarquinia, la Pro Loco di Tarquinia e la Stas. Molti altri gli sponsor che la scuola ringrazia.

“E un’altra edizione del Certame Cardarelliano è trascorsa… - riferisce la dirigente scolastica Laura Piroli - anche quest’anno il nostro istituto ha avuto l’occasione di accogliere delegazioni di studenti e docenti provenienti da tutta Italia. A darci il benvenuto il primo giorno e, a sorpresa, a salutarci alla chiusura la professoressa Clelia Martignoni, con la quale abbiamo discusso del valore della letteratura nella vita odierna. Per gli studenti una prova sul tema della nostalgia, mentre in contemporanea per i docenti un workshop dedicato alla scrittura epistolare. E nel pomeriggio una visita guidata alla mostra del Lippi al Museo Nazionale Etrusco, cornice anche del saluto finale!”.

“Più che la classifica (in ordine di podio Palermo- Tuscania- Tarquinia), più dell’Intermezzo musicale del primo giorno a cura del Maestro Gabriele Ripa e Brando Maria Medici e di quello del finale di Stella Sabbatini e Simone Bruni, o ancora più del bellissimo colloquio tra Fabio Canessa e Clelia Martignoni nella sala dei capolavori del Museo Archeologico, - continua la dirigente scolastica - a rimanere nel cuore dei ragazzi e dei loro accompagnatori sarà l’esperienza conviviale vissuta, i momenti di ansia da prestazione e di attesa del verdetto, quelli goliardici e di cultura. Un’idea totale dello stare insieme che, nella società contemporanea dell’effimero apparire, sembra andare coraggiosamente contro tutte le tendenze dell’impossibile condivisione. Per le ragazze e i ragazzi, i docenti, i collaboratori, le commissioni, gli organizzatori, ringrazio la responsabile del progetto Vinci e tutti i professori della commissione Stefania Sabbatini, Sabrina Subrizi, Laura Federici, Claudia Piastra, Federico Fabiani e Francesco Rotatori. Tutti siamo un insieme”.

“Ringraziamo i professori facenti parti della commissione Paolo Marini, Pietro Riga, Fabio Canessa, e il presidente Tiziano Torresi – conclude la Vinci – e i relatori Clelia Martignoni, Paolo Procaccioli, Carlo Serafini e Fabio Canessa perché ci hanno fatto conoscere altri aspetti e altre pagine di Cardarelli. Grazie anche alla poetessa Laura Pugno che ha concluso la seconda giornata all’insegna della poesia». ©RIPRODUZIONE RISERVATA