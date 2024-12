Migliaia di bottiglie di Grechetto rubate a Civitella d’Agliano dalla Cantine Mottura, di proprietà della famiglia del sindaco, Giuseppe Mottura. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ma è stato scoperto solo lunedì mattina.

Ladri sono fuggiti con oltre 6000 bottiglie di vino. Il danno è quantificabile in oltre 90mila euro, come hanno messo in risalto anche gli stessi proprietari della nota tenuta che hanno sottolineato l’abilità dei ladri anche in quanto esperti di vini.

Il colpo, come è emerso dalle indagini dei carabinieri, sembra essere stato effettuato dopo aver sapientemente valutato nel dettaglio cosa e come sottrarre alla fornitissima cantina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i soliti ignoti sarebbero riusciti a forzare il cancello principale e ad entrare con un furgone, sul quale sono poi state posizionate le bottiglie rubate.

Le indagini sono in corso: i carabinieri stanno setacciando la zona per reperire indizi e i filmati dalle telecamere.

«Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, la nostra cantina ha subito un furto – dichiarano i proprietari delle Cantine Mottura – Confidiamo nelle indagini in corso e ringraziamo sin da ora il comando dei carabinieri di Civitella d’Agliano per la prontezza e meticolosità. Ci preme rassicurare i nostri clienti che quanto accaduto non incide sulla nostra operatività e ringraziamo tutti voi per la vicinanza che ci state dimostrando».