CIVITAVECCHIA – Prime risposte da parte delle forze dell’ordine all’escalation di furti che da giorni sta creando non pochi problemi a Civitavecchia, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane che vivono sole. Gente derubata in pieno giorno, persone raggiunte all’esterno di un locale mentre erano a cena alle quali sono stati sottratti documenti e chiavi di casa dalle auto in sosta, anziani ai quali i malviventi si sono falsamente presentati come medici. E poi ancora esercizi pubblici violati di notte e letteralmente ripuliti, bar finiti nel mirino dei ladri per pochi spiccioli. Questa volta, nel corso dei consueti controlli, le forze dell’ordine hanno intercettato alcuni trasfertisti del crimine. Lunedì notte a quanto pare sarebbe stata fermata un’autovettura con a bordo quattro persone di nazionalità rumena. Sorprendente il materiale rinvenuto all’interno dell’auto: una serie di cacciavite, un piede di porco, un paio di passamontagna Tutte cose che hanno portato i carabinieri a pensare di trovarsi di fronte ad alcune degli autori di furti commessi a Civitavecchia in questi giorni. Quattro soggetti pronti ad entrare in azione in qualche locale civitavecchiese o forse in abitazioni private, per questo motivo le persone intercettate sono state denunciate.

