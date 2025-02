FIUMICINO - Furti al duty free e abusivismo: questo al centro delle attività dei i carabinieri della compagnia aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale di Fiumicino Leonardo Da Vinci

I controlli si sono concentrati nelle uscite dei Terminal e all’interno dello scalo, nelle attività commerciali.

I carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino, nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare le condotte illecite messe in atto da operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea all’interno dello scalo Intercontinentale Leonardo Da Vinci, hanno notificato quattro misure di prevenzione personale, foglio di via obbligatorio con la prescrizione del divieto di ritorno nel Comune, poiché più volte sorpresi e allontanati dai Carabinieri con formali provvedimenti dalla aree aeroportuali.

Al termine di un servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, hanno sanzionato con una multa complessiva da 6492 euro, in diverse circostanze, tre autisti Ncc che procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito. nella circostanza, essendo emerso altresì che i predetti erano sprovvisti della documentazione per effettuare la corsa, gli è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sanzionati ulteriormente di 100 euro.

Un cittadino algerino, insieme a un cittadino della Nigeria, sono stati denunciati per furto, poiché gravemente indiziati di avere asportato all’interno di un esercizio commerciale duty free, situato al Terminal 1 partenze dell’aeroscalo, prodotti di profumeria e alimentari dell’importo complessivo pari a 1643 euro circa. Gli stessi sono stati bloccati dall’addetto alla vigilanza che ha richiesto l’intervento dei militari. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Altre due persone, invece, un cittadino francese e un cittadino dell’Iraq, sono stati denunciati poiché sorpresi in flagranza in possesso di alcuni prodotti di tabaccheria e di profumeria del valore complessivo di 1071 euro.