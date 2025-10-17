CERVETERI – Dopo i furti scattano i controlli. Anche la sindaca si attiva in seguito all’escalation nelle frazioni Sasso e Due Casette. «A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini – evidenzia Elena Gubetti - ho immediatamente avviato un confronto operativo con i carabinieri». È stato condiviso un quadro complessivo della situazione e concordato un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti sul territorio già a partire dalle prossime ore. «Comprendo pienamente la preoccupazione e l’agitazione dei residenti – aggiunge la sindaca –, per questo motivo, come amministrazione, continueremo a collaborare in maniera sinergica e costante con le forze dell’Ordine per garantire la sicurezza della comunità». Il primo cittadino ha inoltre ricordato che le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio al fine di individuare i responsabili dei furti avvenuti negli ultimi giorni. «L’attenzione è alta e costante – conclude –, ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano e per la disponibilità e la professionalità con cui stanno affrontando la situazione. Siamo vicini alle famiglie che sono state vittime dei furti, sottolineando la gravità di questi episodi che rappresentano una forte violazione della privacy e della proprietà privata».

