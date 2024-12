LADISPOLI – È fuori pericolo il pompieri della caserma di Cerenova investito l’altra mattina in via Palo Laziale mentre stava attraversando la strada. La bella notizia arriva dal Policlinico Gemelli dove l’uomo era stato elitrasportato in codice rosso. Il 55enne era fuori in servizio in quel momento ed è stato travolto da un’auto guidata da un cerveterano di 45 anni che si è subito fermato in attesa dei soccorsi. Il vigile del fuoco ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Si era temuto il peggio. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti da Polizia Municipale e Polizia di Stato. È un punto assai critico quello e spesso i cittadini segnalano le criticità soprattutto nelle ore più buie per via dei pali della luce che non illuminano a sufficienza o coperti dalle alberature.

