CERVETERI - Attimi di apprensione l'altra sera all'interno di una abitazione in via Scarlatti a Valcanneto. Fumo e fiamme in poco tempo hanno completamente avvolto il soggiorno dell'abitazione. A fuoco tende, armadi, i vetri delle finestre e tutto il mobilio presente all'interno della stanza. Inizialmente si era pensato allo scoppio di una bombola a causa del forte botto udito, ma a quanto pare si sarebbe trattato di un falso allarme. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco della caserma di Cerenova. In ausilio anche la 25A della sede di Bracciano. Rinforzi anche dalla Nomentana. Ci sono volute ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area con via Scarlatti rimasta chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni. Da chiarire ancora cosa abbia innescato l'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti. In strada numerosi vicini preoccupati non solo dal fumo ma anche dalle diverse ambulanze presenti sul posto e chiamate, per fortuna, solo per precauzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA