FREGENE - Sono in corso a Fregene le riprese del film "Ho bisogno del tuo amore" di Ernesto Maria Censori. E questo conferma ancora una volta la predilezione di molti registi per il nostro litorale come location di varie produzioni cinematografiche. Per permettere lo svolgimento delle riprese, con apposita ordinanza dirigenziale, è stata istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Castellamare dal civico 132 fino all'intersezione con Via Giulianova negli stalli adibiti a parcheggio dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24.00 del 07 novembre 2025; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Maria di Castellabate tratto compreso tra via Cattolica e Via Riccione su ambo i lati della carreggiata dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24.00 del 07 novembre 2025; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Palombina tratto compreso tra via Cattolica e Via Riccione su ambo i lati della carreggiata dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24.00 del 07 novembre 2025; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Cattolica tratto compreso tra il civico 14 al civico 18 sul lato sinistro della carreggiata con direzione via Castellammare dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24.00 del 07 novembre 2025; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Cetara tratto compreso tra via Riccione e via Cattolica sul lato sinistro della carreggiata con direzione via Cattolica dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24.00 del 07 novembre 2025;