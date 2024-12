FIUMICINO - Sono ripartiti i lavori per la posa della fibra ottica a Fregene, interrotti durante la stagione estiva per evitare disagi ai residenti e ai turisti. I lavori, eseguiti da Telecom Italia, garantiranno un potenziamento della connessione ad alta velocità in diverse aree della città, migliorando la qualità della rete internet per cittadini, imprese e servizi pubblici. Il Comune di Fiumicino pur non avendo responsabilità diretta nella gestione delle opere, sta monitorando l'avanzamento del progetto. Il cantiere è ripreso lunedì 16 settembre nella zona nord di Fregene, con interventi già completati in Via Portazzurro, Via Cervia e Via Resina. Da lunedì 23 settembre, i lavori si sono spostati nell'area intorno all'ufficio postale su Viale Nettuno, interessando Via Porto Recanati e Via Viserba. Questo lotto verrà ultimato entro venerdì, per poi proseguire con il resto della località. Ogni fase di apertura dei cavi è seguita immediatamente dalla chiusura provvisoria del manto stradale. Un successivo ripristino definitivo includerà la sistemazione dei segnali stradali e dei marciapiedi.

«Siamo soddisfatti di vedere il rapido avanzamento dei lavori che permetteranno alla località di Fregene di avere presto una connessione internet veloce e stabile.

Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio e stiamo vigilando affinché tutto proceda in modo rapido e ordinato, con il minor impatto possibile sul territorio e sulla viabilità», dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente altre aree di Fregene, fino al completamento dell'intera rete in fibra ottica.