TARQUINIA - La sede del circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia si trasforma e diventa uno sportello di ascolto e assistenza ai cittadini.

Con questa iniziativa Fratelli d’Italia intende fornire «un supporto concreto alla comunità locale, fornendo servizi utili alla cittadinanza e ponendosi quale punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano presentare segnalazioni, reclami o proposte. Da subito verrà fornita assistenza per problematiche riscontrate con Talete e informazioni sui bandi attivi ad ogni livello».

«Si tratta - spiega il coordinatore del partito Federico Ricci - dell’inizio di un progetto più ampio, che si completerà con ulteriori attività. Già nelle prossime settimane verranno messi a disposizione anche servizi di Caf e patronato».

«Continua e si rafforza il nostro percorso di radicamento sul territorio – dichiara ancora il coordinatore locale Federico Ricci. Siamo consapevoli dell’importanza di un contatto diretto con i cittadini e cercheremo di recepire le loro istanze. Vogliamo essere costantemente presenti, non soltanto con iniziative politiche, ma anche offrendo servizi, in coerenza con i nostri ideali e valori che ci rendono particolarmente sensibili alle tematiche sociali».

Lo sportello sarà aperto, in via ordinaria, tutti i mercoledì dalle 18 alle 19, presso il locale di via Umberto I, n. 36.

