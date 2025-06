TARQUINIA - Fratelli d'Italia Tarquinia attacca la giunta Sposetti sul decoro urbano: «Assurdo che l'amministrazione si attivi solo se incalzata su giornali e social». «Carenza di programmazione e mancanza di controllo sulla città: purtroppo questa amministrazione, per mantenere un minimo di decoro urbano, non sente altro se non l'essere chiamata in causa sui giornali e sui social - spiegano da Fdi - Un paradosso, trattandosi di un'attività che dovrebbe essere ordinaria, ma troppo spesso assistiamo a cittadini che, esasperati dall'incuria e dal non vedere risposta alle proprie segnalazioni, si trovano costretti a cercare altre strade per essere ascoltati. Da ultimo in ordine di tempo, la pulizia dell’area del parcheggio tra via Axia e via Pirgi, dove è stato finalmente tolto il container e i sacchi dei rifiuti presenti da mesi solo immediatamente dopo che il disagio era stato esternato sulla stampa locale». «Ricordiamo - spiega Federico Ricci - inoltre, gli interventi sul verde pubblico, avvenuti solamente a seguito di una nostra denuncia sul grave stato di incuria in cui versava la città, invasa dall'erba alta. Ci auguriamo, in futuro, che per ottenere quanto dovrebbe essere la prassi i cittadini non si debbano rivolgere agli organi di stampa. Certo a ciò non aiuta quanto emerso dalla recente inchiesta del Codacons, di cui apprendiamo dai giornali, che evidenzia una grande difficoltà a mettersi in contatto con gli uffici comunali. Serve una maggiore programmazione e che venga superata questa situazione di costante affanno, rispondendo tempestivamente sia alle esigenze della città che alle segnalazioni dei cittadini, in un'ottica di reciproca collaborazione. Ma evidentemente, al momento, solo l'attenzione mediatica smuove gli animi di questa amministrazione, che prosegue nella sua imperterrita corsa ai ripari».

