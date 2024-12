CIVITAVECCHIA – Da un lato lo sguardo si ferma sull’acqua cristallina e resta affascinato dalla bellezza della costa. «Poi ti sposti di qualche centimetro, volti la testa e si passa dal paradiso all’inferno in un attimo».

La segnalazione arriva da una cittadina che in queste giornate di sole ne ha approfittato per fare una passeggiata in una delle zone più suggestive di Civitavecchia. Eppure il quadro è desolante, con rifiuti sparsi un po’ dappertutto. Immondizia di ogni tipo abbandonata all’altezza della pineta, ma anche nelle vicinanze del mare. Tracimanti, inoltre, i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Necessario un intervento di pulizia da parte degli organi preposti in tempi rapidi.