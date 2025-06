CIVITAVECCHIA – Un principio di incendio è stato fortunatamente scongiurato questa mattina alla Frasca, grazie alla prontezza dei Vigili del Fuoco e alla presenza sul posto dell’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, impegnato nell’iniziativa “Tutti insieme accessibilmente”.

Durante la manifestazione dedicata all’inclusione, promossa dal Disability Pride Italia insieme a numerose associazioni, è stato individuato un falò lasciato acceso, con la brace ancora attiva e in fase di riaccensione. Un gesto di grave imprudenza che, in assenza di un intervento immediato, avrebbe potuto causare danni a un’area di grande valore ambientale.

«Se amate davvero la Frasca – ha dichiarato Giannini – evitate i falò. Ringrazio i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per la velocità e la competenza con cui sono intervenuti. Questo episodio conferma quanto sia urgente procedere con il progetto di valorizzazione e tutela dell’area, che il Consiglio Comunale ha riavviato con il voto della scorsa settimana». La pineta della Frasca, parte integrante del monumento naturale, è da tempo al centro di un percorso di riqualificazione, che punta a migliorare la fruibilità e la sicurezza del sito, preservandone l’integrità.

L’iniziativa odierna, che ha coinvolto cittadini e associazioni in un’escursione accessibile e in una visita alle Terme Taurine, si è così rivelata anche un’occasione utile per proteggere il territorio.