LADISPOLI – Ieri l’abbraccio al figlio Tommaso e al marito Matteo. Mamma e campionessa mondiale, il rientro a casa per Francesca Lollobrigida è stato magnifico. Ha vinto l’oro ai campionati mondiali di pattinaggio di velocità che si sono disputati ad Hamar, in Norvegia. E Ladispoli, la città dove vive, fa festa. È la regina dei 5.000 metri, un risultato storico che la consacra ulteriormente. Nemmeno il tempo di festeggiare ed ecco pure il bronzo nella mass start che ha fatto calare il sipario sui Mondiali 2025 sulle singole distanze. In tantissimi si sono espressi tempestando di messaggi i social e la pagina di Francesca. È intervenuto anche il sindaco. «Siamo come sempre orgogliosi di lei – commenta Alessandro Grando - ci ha abituato a risultati straordinari e con il passare degli anni continua a portare trofei a livello internazionale. È un campionessa sotto tutti i punti di vista. Da ladispolani e da italiani la ringraziamo augurandole ancora tantissimi successi». Si tratta dell’ennesima consacrazione per l’asso della velocità che nel 2022 era stata protagonista anche nei giochi Olimpici di Pechino con un terzo posto nella mass start e un argento strappato nella gara dei 3.000 e poi a Gennaio 2024 ecco la medaglia di bronzo ad Heerenveen in Olanda dopo soli sette mesi dal parto. Se questa è la condizione di Lollobrigida i giochi di Milano-Cortina non sono così proibitivi. E, nel 2026, vincere da mamma sarebbe davvero un sogno per la ladispolana che vanta ormai un palmares ricco di medaglie nelle competizioni europee e alle Olimpiadi. Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, abita con la sua famiglia a Ladispoli anche se passa parte del suo tempo a Baselga di Piné, in provincia di Trento, dove si allena per prepararsi alle gare.

