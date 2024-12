MONTALTO - Un documento unico che faccia da riferimento per le scelte future in tema di impianti fotovoltaici, a tutela del territorio e della sua vocazione turistica e agricola. Questo in sostanza l’obiettivo che pongono Giovanni Corona (commissario Forza Italia di Montalto di Castro), Sergio Caci (commissario provinciale Vt Noi Moderati) e Daniela Scatolini (presidente provinciale Vt e coordinatrice Udc Montalto di Castro).

I tre esponenti politici si dicono soddisfatti all’indomani del primo incontro che si è svolto giovedì su iniziativa dell'amministrazione comunale.

«Ringraziamo l’amministrazione per l’incontro dedicato alla delicata questione degli impianti Fer sul nostro territorio - dicono all’unisono Corona, Caci e Scatolini - Un'iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di maggioranza, opposizione e partiti politici, dimostrando una forte volontà di affrontare il tema in modo costruttivo e partecipato».

«Come Forza Italia, Noi Moderati e Udc, abbiamo presentato una proposta dettagliata che, oltre a fornire un'analisi approfondita della situazione attuale, indica una serie di interventi concreti per una gestione più sostenibile e consapevole delle energie rinnovabili - affermano all’unisono i tre esponenti politici - Siamo soddisfatti dell'esito di questo primo incontro, dove sul tavolo sono arrivati tre documenti: quello del Comune, quello della minoranza, e il nostro. Crediamo che sia fondamentale unire le forze e lavorare tutti insieme per trovare soluzioni che tutelino il territorio promuovendo lo sviluppo delle energie rinnovabili in modo equilibrato e soprattutto sostenibile. Montalto e Pescia sono ormai sature». «L'obiettivo comune - spiegano - è quello di studiare le proposte pervenute, sintetizzandole in un documento unico che possa fare da riferimento per le future decisioni in materia di impianti Fer, garantendo anche una maggiore partecipazione da parte di tutti i cittadini. Siamo convinti che questo sia solo l'inizio di un percorso. Siamo pronti a collaborare con tutte le parti in causa per trovare una sintesi e mettere in campo azioni mirate e a tutela della nostra comunità. Lavorando insieme, riusciremo a costruire un futuro migliore per le nostre comunità. Tutti insieme per tutelare il nostro territorio: Noi ci siamo».

